Лукашенко считает, что странам ШОС нужна своя валюта для международных расчетов

«На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта. Но мы, пока нас не ударят хорошенько по голове, не можем двигаться. Я в этом ключе выступил», — сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, хотя такое заявление могло и не найти поддержки его международных коллег, но он был услышан. Вместе с тем, отметил глава государства, Шанхайская организация развивается основательно и спокойно. «Может, нам надо научиться развиваться по-китайски спокойно и уверенно. Поэтому мы будем в этом отношении двигаться», — сказал он.
Отвечая на вопрос про ожидания от саммита ШОС в Тяньцзине, белорусский лидер подчеркнул, что здесь нет «какой-то чрезвычайщины». Он ожидает, что это будет обычное обсуждение наиболее острых вопросов с зарубежными коллегами.
«Если по одному вопросу я смогу договориться (с иностранными лидерами. — Прим. БЕЛТА), это уже великое дело для нас. Мы не глобальная страна, мы не страдаем глобализмом. Нам достаточно по-китайски, понемногу (двигаться вперед. — Прим. БЕЛТА), и мы будем иметь хорошее развитие», — заключил Александр Лукашенко.