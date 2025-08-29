Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко считает, что странам ШОС нужна своя валюта для международных расчетов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шанхайской организации сотрудничества следовало бы создать свою валюту для международных расчетов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Медиакорпорации Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта. Но мы, пока нас не ударят хорошенько по голове, не можем двигаться. Я в этом ключе выступил», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, хотя такое заявление могло и не найти поддержки его международных коллег, но он был услышан. Вместе с тем, отметил глава государства, Шанхайская организация развивается основательно и спокойно. «Может, нам надо научиться развиваться по-китайски спокойно и уверенно. Поэтому мы будем в этом отношении двигаться», — сказал он.

«Это очень важно для нас — быть в этой семье». Лукашенко о значении членства Беларуси в ШОС Лукашенко: около 75% белорусского товарооборота приходится на страны ШОС.

Отвечая на вопрос про ожидания от саммита ШОС в Тяньцзине, белорусский лидер подчеркнул, что здесь нет «какой-то чрезвычайщины». Он ожидает, что это будет обычное обсуждение наиболее острых вопросов с зарубежными коллегами.

«Если по одному вопросу я смогу договориться (с иностранными лидерами. — Прим. БЕЛТА), это уже великое дело для нас. Мы не глобальная страна, мы не страдаем глобализмом. Нам достаточно по-китайски, понемногу (двигаться вперед. — Прим. БЕЛТА), и мы будем иметь хорошее развитие», — заключил Александр Лукашенко.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше