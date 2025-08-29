Лукашенко рассказал, что пожелал ему по телефону Трамп

«Он, наверное, не был настроен на такой разговор, — раскрыл детали телефонного разговора Лукашенко. — Но мы заговорились и он мне обронил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер».