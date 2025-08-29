Лукашенко рассказал, что пожелал ему по телефону Трамп

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью Медиакорпорации Китая, что пожелал ему по телефону президент США Дональд Трамп. Об этом пишет БелТА.
Вспоминая свой разговор с Трампом, который состоялся 15 августа, глава Беларуси заметил, что из-за своего исторического и географического положения между Востоком и Западом Беларусь постоянно подталкивается к выбору определенной стороны. Особенно в постсоветский период. В целом, по словам Лукашенко, «в мире нет такой страны, как мы, которая бы находилась в таком сложном положении».
В связи с этим президент Беларуси и вспомнил беседу с Трампом, в котором «где-то обсуждали некоторые проблемы».
«Он, наверное, не был настроен на такой разговор, — раскрыл детали телефонного разговора Лукашенко. — Но мы заговорились и он мне обронил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер».
Глава республики предположил, что Трамп могу изучить ситуацию и увидеть сложное геополитическое положение Беларуси в частности из-за ситуации на западе, на юге, «на севере хватает у нас этих балтийских соседей, одуревших».
«Он (Трамп. — Ред.) согласился с этим и сказал о том, что в очень сложной ситуации находится Беларусь», — отметил Лукашенко.
Ранее «Комсомолка» писала, что Лукашенко и Трамп говорили по телефону 15 августа, пока президент США летел на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Трамп тогда заявил, что провел замечательный разговор с Лукашенко, обсудив свою встречу с Путиным, а также принял приглашение белорусского президента посетить Минск вместе с семьей.
Также постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков объяснил, почему Лукашенко остановил Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных, и уточнил, кто кому позвонил 15 августа.
А спустя неделю Александр Лукашенко рассказал, что в разговоре с Трампом поделился своим мирным планом по Украине. Также выяснилось, что Трамп перезванивал Лукашенко, а разговор длился 35 минут.