В России обозначили темы переговоров Владимира Путина в Китае

Ключевыми темами во время визита Владимира Путина в Китай станут в первую очередь экономическое и военно-техническое партнерство, а не обсуждение ситуации на Украине. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Путин в Китае точно будет обсуждать встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, какие-то вопросы по Украине. Но вряд ли это как-то значимо повлияет на урегулирование конфликта», — отметила Журова. Она отметила, что наиболее важными в беседе с китайской стороной станут темы экономики и политического сотрудничества.

Парламентарий допустила, что украинский конфликт может быть затронут в контексте возможного участия Китая в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Однако она подчеркнула, что европейские страны вряд ли рассматривают Пекин как независимого арбитра, поскольку воспринимают его как союзника России.

«Китай не будет для Европы какой-то весомой стороной. Америка, например, может на них давить, Китай — нет. Они считают, что Пекин на нашей стороне, поэтому не рассматривают его как потенциального гаранта», — указала Журова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке поездки Владимира Путина в Китай, отметив, что Москву и Пекин связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства.

