Ушаков рассказал, кто станет почетным гостем на ВЭФ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Центральным событием станет пленарное заседание, оно проводится 5 сентября в три часа дня. И вместе с президентом нашей страны примут участие премьер-министр Лаоса Сипхандон, премьер-министр Монголии Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун», — сказал Ушаков.
Он отметил, что это — «наши почетные гости, которые будут находиться на президиуме пленарного заседания и вместе с нашим президентом выступят, естественно, а потом будут отвечать на разные вопросы».
Десятый Восточный экономический форум пройдет