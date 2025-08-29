Ричмонд
Ушаков рассказал, кто станет почетным гостем на ВЭФ

Премьеры Лаоса и Монголии станут почетными гостями ВЭФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Центральным событием станет пленарное заседание, оно проводится 5 сентября в три часа дня. И вместе с президентом нашей страны примут участие премьер-министр Лаоса Сипхандон, премьер-министр Монголии Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун», — сказал Ушаков.

Он отметил, что это — «наши почетные гости, которые будут находиться на президиуме пленарного заседания и вместе с нашим президентом выступят, естественно, а потом будут отвечать на разные вопросы».

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.