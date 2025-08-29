Путин проведет совещание по развитию ТЭК ДФО во Владивостоке

«В ходе поездки внимание Владимира Путина будет традиционно сконцентрировано вокруг перспектив развития Дальнего Востока. В частности, в ходе посещения филиала Национального центра “Россия” главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, затем в формате видео-конференц-связи будет дан старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО», — говорится в сообщении.