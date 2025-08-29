Лукашенко объяснил, почему называет себя случайным президентом

«Я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: ну как народ рискнул меня, вообще неопытного человека, в то время избрать президентом? Я это, конечно, ценю, и для меня это главный стимул в работе. Я не должен подвести тех, кто со мной рядом сегодня, и мой народ, я не должен его подвести».