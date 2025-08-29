Лукашенко объяснил, почему называет себя случайным президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая объяснил, почему называет себя случайным президентом. Об этом пишет БелТА.
«Я случайный президент. Это действительно», — сказал глава Беларуси.
Он пояснил, почему у него присутствует подобное ощущение:
«Я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: ну как народ рискнул меня, вообще неопытного человека, в то время избрать президентом? Я это, конечно, ценю, и для меня это главный стимул в работе. Я не должен подвести тех, кто со мной рядом сегодня, и мой народ, я не должен его подвести».
Лукашенко признался, что часто говорит о том, что стал в какой-то степени случайным президентом. И добавил: его просят так не делать как коллеги, так и работающие рядом.
Вместе с тем Александр Лукашенко пояснил, почему у него особенного характера чувство ответственности:
«Потому что народ рискнул, избрал меня. Я должен этому народу, очень много должен. Наверное, я еще все и не отдал, что ему должен. Буду, пока я жив, это делать».
Президент считает, что как главе страны ему надо «надо любить своих людей, свой народ»:
«Их нельзя подвести. Если у тебя будет эта ответственность, ответственность руководителя, тогда тебе и Господь поможет».
