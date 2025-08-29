Ричмонд
Лукашенко раскрыл новые детали разговора с Трампом

По словам белорусского лидера, в разговоре с ним президент США признал, что Беларусь географически находится в сложном месте.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая поделился новыми подробностями своего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Отвечая на вопрос о будущем Беларуси, Лукашенко отметил, что страна исторически и географически располагается между Востоком и Западом, и поэтому ее всегда склоняют к выбору той или иной стороны. Это особенно ощущалось после распада Советского Союза.

По словам главы государства, в мире не существует еще страны, которая находилась бы в таком сложном положении, как Беларусь.

«Когда мы разговаривали с Дональдом (Трампом по телефону 15 августа. — Sputnik) 35 минут мы где-то обсуждали некоторые проблемы (…) Он, наверное, не был настроен на такой разговор. Но мы заговорились, и он мне обронил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер», — поделился Лукашенко подробностями разговора с Трампом.

Белорусский лидер предположил, что его американский коллега изучил ситуацию и увидел, что «у нас непросто и на востоке, и на западе».

«И на юге война, и на севере хватает у нас этих балтийских соседей, одуревших. Он согласился с этим и сказал о том, что в очень сложной ситуации находится Беларусь», — добавил президент.

Интервью Медиакорпорации Китая

Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу дал интервью Медиакорпорации Китая, которая является одним из крупнейших медиаконгломератов в мире.

Беседовала с белорусским лидером журналистка Цзо Юнь, специализирующаяся на международных и политических темах.

