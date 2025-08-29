Лукашенко раскрыл новые детали разговора с Трампом

«Когда мы разговаривали с Дональдом (Трампом по телефону 15 августа. — Sputnik) 35 минут мы где-то обсуждали некоторые проблемы (…) Он, наверное, не был настроен на такой разговор. Но мы заговорились, и он мне обронил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер», — поделился Лукашенко подробностями разговора с Трампом.