Лукашенко раскрыл новые детали разговора с Трампом

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая поделился новыми подробностями своего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
Отвечая на вопрос о будущем Беларуси, Лукашенко отметил, что страна исторически и географически располагается между Востоком и Западом, и поэтому ее всегда склоняют к выбору той или иной стороны. Это особенно ощущалось после распада Советского Союза.
По словам главы государства, в мире не существует еще страны, которая находилась бы в таком сложном положении, как Беларусь.
«Когда мы разговаривали с Дональдом (Трампом по телефону 15 августа. — Sputnik) 35 минут мы где-то обсуждали некоторые проблемы (…) Он, наверное, не был настроен на такой разговор. Но мы заговорились, и он мне обронил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер», — поделился Лукашенко подробностями разговора с Трампом.
Белорусский лидер предположил, что его американский коллега изучил ситуацию и увидел, что «у нас непросто и на востоке, и на западе».
«И на юге война, и на севере хватает у нас этих балтийских соседей, одуревших. Он согласился с этим и сказал о том, что в очень сложной ситуации находится Беларусь», — добавил президент.
Интервью Медиакорпорации Китая
Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу дал интервью Медиакорпорации Китая, которая является одним из крупнейших медиаконгломератов в мире.
Беседовала с белорусским лидером журналистка Цзо Юнь, специализирующаяся на международных и политических темах.