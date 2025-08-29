Лукашенко заявил, что «очень много должен» белорусскому народу

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что еще не все отдал белорусскому народу и остается ему должен.
Он рассказал, что является «случайным президентом», хотя отметил, что многие советуют ему не говорить так.
«Это действительно так. Я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: ну как народ рискнул меня, вообще неопытного человека, в то время избрать президентом?» — цитирует слова Лукашенко БелТА.
Глава государства добавил, что для него это остается главным стимулом в работе, поэтому он не должен никого подвести — ни народ, ни близких людей. По его мнению, такое чувство ответственности должно быть у каждого руководителя государства.
«Но у меня оно должно быть особенно. Потому что народ рискнул, избрал меня. Я должен этому народу, очень много должен», — констатировал президент.
Он также считает, что еще не все отдал белорусскому народу.
«Буду, пока я жив, это делать. Ну и надо любить своих людей, свой народ. Их нельзя подвести», — подытожил белорусский лидер.