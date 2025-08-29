Ричмонд
Минск посоветовал Урсуле фон дер Ляйен посмотреть на очереди на границе

В МИД Беларуси уверены, что главе Еврокомисси полезно будут посмотреть в приграничных лесах и на массовые безымянные захоронения мигрантов.

Источник: AP 2024

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Беларусь приветствует внимание Еврокомиссии к ситуации на внешних границах Европейского союза и рассчитывает, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ознакомится с многокилометровыми очередями на границе, заявили в МИД республики.

Таком образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали готовящийся визит главы ЕК на польско-белорусскую литовско-белорусскую границы.

«Важно обратить внимание на многокилометровые очереди у пунктов пропуска, где люди, включая граждан ЕС, вынуждены проводить долгие часы и даже сутки в ожидании пересечения границы», — уверены в МИД.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве уверены, что полезным также было бы ознакомление с ситуацией в приграничных лесах, где находят безымянные захоронения мигрантов.

В МИД также считают полезным для главы ЕК изучение условий содержания лиц, которые подвергаются выдворению через границу, — это могло бы пролить свет на то, как Польша и Литва соблюдают европейские демократические процедуры и стандарты.

По мнению Минска, когда глава Еврокомиссии приедет на границу, она бы могла поинтересоваться у польских властей, в каком объеме и как прозрачно средства ЕС использовались при строительстве заграждения на границе с Беларусью.

В министерстве отметили, что такие визиты могли бы способствовать диалогу, но только при условии честного, открытого и всестороннего рассмотрения всех обозначенных МИД тем.

«В противном случае это просто туристическая поездка под вспышки фотокамер», — заключили в ведомстве.

