Посольство Казахстана в России обратилось к работающим в Москве казахстанцам

«Мобильное приложение будет передавать в МВД России сведения о геолокации. Если оно зафиксирует, что в течение нескольких дней они не передаются, гражданину поступит уведомление о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать МВД России о его изменении. Посещать для этого органы внутренних дел либо ММЦ не требуется», — говорится в сообщении.