Посольство Казахстана в России обратилось к работающим в Москве казахстанцам

В посольстве сообщили, что с 1 сентября этого года в столичном регионе (Москва и Московская область) вводится экспериментальный режим учета местонахождения граждан ряда безвизовых с Россией государств, который будет проводиться в соответствии с федеральным законодательством и призван заменить действующий порядок миграционного учета.
«Гражданам Казахстана, которые приезжают в Москву и Московскую область для работы, необходимо будет в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение “Амина”. Оно упростит постановку на учет иностранных граждан, что сделает соблюдение миграционного законодательства еще более удобным для добросовестных иностранцев», — говорится в сообщении.
От данного требования освобождены несовершеннолетние лица, а также дипломаты и сотрудники международных организаций и члены их семей. Для авторизации в мобильном приложении необходима действующая карта иностранного гражданина.
Для ее оформления необходимо обратиться в ММЦ (Многофункциональный миграционный центр). В случае ее утраты авторизацию в «Амина» можно пройти по паспортным данным.
«Мобильное приложение будет передавать в МВД России сведения о геолокации. Если оно зафиксирует, что в течение нескольких дней они не передаются, гражданину поступит уведомление о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать МВД России о его изменении. Посещать для этого органы внутренних дел либо ММЦ не требуется», — говорится в сообщении.
В случае отсутствия более трех рабочих дней сведений о геолокации абонентского устройства с даты последнего мониторинга гражданин снимается с учета по адресу ММЦ.