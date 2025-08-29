PAS лидирует по нарушению закона Молдовы — слишком часто использует административный ресурс: Promo-lex представила отчет по наблюдению предвыборной кампанией

PROMO-LEX снова заявляет о злоупотреблениях административным ресурсом со стороны PAS, которая лидирует по этим нарушениям.
Мариана Фокша, эксперт PROMO-LEX:
Финансовые расходы на предвыборную кампанию будут на самом деле значительно выше, чем те, что официально заявлены в ЦИК. Мы считаем, что это нарушает требования законодательства о прозрачности и финансировании избирательных кампаний.
В период мониторинга не обошлось и без случаев злоупотребления административными ресурсами в политических целях: было зафиксировано как минимум 40 таких случаев. В большинстве случаев это партия PAS — 30 случаев, Патриотический избирательный блок — 4 случая, по два случая затронули PSDE и LOC, и по одному случаю — Движение Respect Moldova и партия «Демократия дома».
Речь шла о вовлечении сотрудников государственных органов в политическую и избирательную деятельность в рабочее время — таких случаев было 28, а также о использовании местных властей для политической или избирательной пропаганды — 12 случаев. Также наблюдались пять случаев подкупа избирателей.
