Лукашенко рассказал, что впечатлило его сына Николая в Китае и о привезенных им оттуда фотографиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что впечатлило его сына Николая в Китае и привезенных им оттуда фотографиях. Об этом пишет БелТА.
Беларусь точечно, а порой и глобально перенимает опыт и учится у Китая. В частности, Лукашенко сказал:
«К Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи брать и переносить в свою реальность».
Президент рассказал про строительство нового здания Национального исторического музея в Минске. По словам главы республики, все началось с фотографий местного музея, которые ему показал младший сын Николай — он изучает в Китае биотехнологии (а секретарь парткомитета Пекинского университета Хао Пин назвал сына Александра Лукашенко одним из лучших студентов на курсе).
Президент говорит, что его младший сын, впечатленный устройством экспозиции, сказал отцу:
«Вот нам бы построить что-то похожее. Вот мы начали строить музей истории. В этом году мы построим здание, а в будущем — создадим окончательно музей истории по принципу того, как это сделано у вас в Китае».
Кстати, недавно Александр Лукашенко спросил у Николая о недавно открытом Музее истории Могилевщины:
— Коля, ну что, как в Китае?
— Дотягиваем! — ответил Николай Лукашенко.
На это президент республики добавил:
— Критик главный!
Также мы писали, как будут выглядеть и где появятся в Минске новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства. А Лукашенко предупредил, что в экспозиции нового исторического музея не должно быть националистического или ура-патриотического перехлеста.