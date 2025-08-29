Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко рассказал, что впечатлило его сына Николая в Китае и о привезенных им оттуда фотографиях

Лукашенко рассказал, что впечатлило его сына Николая в Китае и фото оттуда.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что впечатлило его сына Николая в Китае и привезенных им оттуда фотографиях. Об этом пишет БелТА.

Беларусь точечно, а порой и глобально перенимает опыт и учится у Китая. В частности, Лукашенко сказал:

«К Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи брать и переносить в свою реальность».

Президент рассказал про строительство нового здания Национального исторического музея в Минске. По словам главы республики, все началось с фотографий местного музея, которые ему показал младший сын Николай — он изучает в Китае биотехнологии (а секретарь парткомитета Пекинского университета Хао Пин назвал сына Александра Лукашенко одним из лучших студентов на курсе).

Президент говорит, что его младший сын, впечатленный устройством экспозиции, сказал отцу:

«Вот нам бы построить что-то похожее. Вот мы начали строить музей истории. В этом году мы построим здание, а в будущем — создадим окончательно музей истории по принципу того, как это сделано у вас в Китае».

Кстати, недавно Александр Лукашенко спросил у Николая о недавно открытом Музее истории Могилевщины:

— Коля, ну что, как в Китае?

— Дотягиваем! — ответил Николай Лукашенко.

На это президент республики добавил:

— Критик главный!

Также мы писали, как будут выглядеть и где появятся в Минске новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства. А Лукашенко предупредил, что в экспозиции нового исторического музея не должно быть националистического или ура-патриотического перехлеста.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше