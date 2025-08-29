В Гродно на предприятии произошло разрушение парового котла, есть пострадавшие

По предварительной информации, в одном из цехов днем в пятницу, 29 августа, во время планового перевода парового котла с природного газа на дизельное топливо произошло его аварийное разрушение. Из-за инцидента были травмированы два сотрудника котельного цеха. Уточняется, что один из пострадавших с ожогами 4-й степени был доставлен в больницу.