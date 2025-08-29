В Кремле заявили, что сохраняют готовность к встрече Путина и Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности Киев ожидает от стран Запада. По словам украинского лидера, они должны включать сохранение численности ВСУ и финансирование армии, поддержку союзников в формате «НАТО-лайт» и санкции против России с использованием ее замороженных активов. Он также отверг европейское предложение о создании 40-километровой буферной зоны. В МИД РФ заявили, что гарантии безопасности могут быть результатом мирного урегулирования, а не его условием.