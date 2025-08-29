Организация USAID официально прекращает свое существование

Еще в феврале администрация Трампа фактически заморозила работу USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило методом влияния на другие страны. В марте госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства. -0-