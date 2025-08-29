Организация USAID официально прекращает свое существование

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. Об этом сообщил в пятницу, 29 августа, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, информирует РИА Новости.
«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия. Теперь Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов», — написал Рубио в соцсети X.
По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп одобрил назначение Воута ответственным за прекращение деятельности USAID.
Еще в феврале администрация Трампа фактически заморозила работу USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило методом влияния на другие страны. В марте госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства. -0-