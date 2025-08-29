В торговом центре в Махачкале мужчина открыл стрельбу

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек открыл стрельбу в ТЦ «Этажи» в Махачкале в ходе конфликта с другим мужчиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.
В МВД региона сообщили, что мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в торговом центре из-за «излишне заинтересованного» взгляда случайного прохожего на его жену.
«Взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным. В результате этого недопонимания произошел словесный конфликт. После чего оскорбившийся и возмущенный супруг достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил», — рассказали в пресс-службе МВД.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают правоохранительные органы. -0-