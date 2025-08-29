Мерц: конфликт на Украине затянется на много месяцев

«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому — в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с “коалицией желающих”», — отметил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (цитата по ТАСС).