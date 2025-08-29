Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: конфликт на Украине затянется на много месяцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине, вероятно, продлится еще многие месяцы, и европейские страны должны быть к этому готовы.

Источник: Reuters

«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены, мы подготовлены к этому — в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с “коалицией желающих”», — отметил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном (цитата по ТАСС).

Пессимистичный прогноз канцлера относится и к перспективам встречи лидеров России и Украины. Накануне он выразил сомнение в проведении встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, фактически поставив под вопрос выполнение условий для ослабления конфликта. Ранее Мерц пригрозил ужесточением санкций против России, если диалог между главами государств не состоится в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше