Вэнс рассказал, как США и Россия уменьшили число разногласий по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Москва и Вашингтон на переговорах по урегулированию украинского конфликта с участием спецпосланника Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий.
«Уиткофф добился большего прогресса в прекращении конфликта [на Украине], чем все его критики вместе взятые», — написал Вэнс в соцсети Х.
Так он комментировал статью Politico, в которой на основе бесед с американскими и иностранными официальными лицами сообщалось о критике переговорного стиля Уиткоффа.
По словам Вэнса, «двое или трое сторонников deep state» недовольны тем, что Уиткофф преуспел там, где они потерпели неудачу.
Уиткофф — бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили русские. Результатом переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов в российско-украинском конфликте — до четкого набора вопросов, в частности, гарантий безопасности и территориальных уступок.
При этом, по его словам, судьба мирного процесса остается неопределенной — мир может быть заключен или нет, но, если это произойдет, благодарить стоит Уиткоффа и президента США Дональда Трампа.
Уиткофф 6 августа посетил Москву с официальным визитом. В Кремле он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным — она продлилась около трех часов. После беседы президент Трамп анонсировал российско-американский саммит, который прошел 15 августа на Аляске.
27 августа Уиткофф заявил, что встретится с представителями Украины «на этой неделе».