Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс рассказал, как США и Россия уменьшили число разногласий по Украине

На переговорах с участием Стива Уиткоффа Москва и Вашингтон сузили круг разногласий по поводу украинского урегулирования, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. При этом, по его словам, судьба мирного процесса остается неопределенной.

Источник: AP 2024

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Москва и Вашингтон на переговорах по урегулированию украинского конфликта с участием спецпосланника Стива Уиткоффа смогли сократить список разногласий.

«Уиткофф добился большего прогресса в прекращении конфликта [на Украине], чем все его критики вместе взятые», — написал Вэнс в соцсети Х.

Так он комментировал статью Politico, в которой на основе бесед с американскими и иностранными официальными лицами сообщалось о критике переговорного стиля Уиткоффа.

По словам Вэнса, «двое или трое сторонников deep state» недовольны тем, что Уиткофф преуспел там, где они потерпели неудачу.

Уиткофф — бесценный член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему говорили русские. Результатом переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов в российско-украинском конфликте — до четкого набора вопросов, в частности, гарантий безопасности и территориальных уступок.

Джей Ди Вэнс
вице-президент США

При этом, по его словам, судьба мирного процесса остается неопределенной — мир может быть заключен или нет, но, если это произойдет, благодарить стоит Уиткоффа и президента США Дональда Трампа.

Уиткофф 6 августа посетил Москву с официальным визитом. В Кремле он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным — она продлилась около трех часов. После беседы президент Трамп анонсировал российско-американский саммит, который прошел 15 августа на Аляске.

27 августа Уиткофф заявил, что встретится с представителями Украины «на этой неделе».

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше