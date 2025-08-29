Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси запретили продавать мороженое российского производителя. Рассказываем подробности

Производителем мороженого является ООО «Юнилевер Русь» (Россия), поставщики на территории Беларуси — ООО «Евроторг» и ООО «Формат логистик».

В Беларуси запретили продавать молочное мороженое в глазури «Мs. Круизо» (с соком ананаса), следует из реестра опасной продукции.

Производителем мороженого является ООО «Юнилевер Русь» (Россия), поставщики на территории Беларуси — ООО «Евроторг» и ООО «Формат логистик».

Специалисты обнаружили, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по физико-химическому показателю идентификации молочного мороженого. Так, в результате проверки установлено, что массовая доля молочного жира в молокосодержащей части мороженого составляет 15,2%. Это свидетельствует о том, что вместо молочного жира при производстве был использован его заменитель в количестве 84,8%, что недопустимо.