В Беларуси запретили продавать мороженое российского производителя. Рассказываем подробности

В Беларуси запретили продавать молочное мороженое в глазури «Мs. Круизо» (с соком ананаса), следует из реестра опасной продукции.
Производителем мороженого является ООО «Юнилевер Русь» (Россия), поставщики на территории Беларуси — ООО «Евроторг» и ООО «Формат логистик».
Специалисты обнаружили, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по физико-химическому показателю идентификации молочного мороженого. Так, в результате проверки установлено, что массовая доля молочного жира в молокосодержащей части мороженого составляет 15,2%. Это свидетельствует о том, что вместо молочного жира при производстве был использован его заменитель в количестве 84,8%, что недопустимо.