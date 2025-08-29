В Беларуси запретили продавать мороженое российского производителя. Рассказываем подробности

Специалисты обнаружили, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по физико-химическому показателю идентификации молочного мороженого. Так, в результате проверки установлено, что массовая доля молочного жира в молокосодержащей части мороженого составляет 15,2%. Это свидетельствует о том, что вместо молочного жира при производстве был использован его заменитель в количестве 84,8%, что недопустимо.