Трамп приказал остановить финансирование миротворческой деятельности в мире

Трамп приказал прекратить финансирование миротворческой деятельности на сумму в 390 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал остановить финансирование международной миротворческой деятельности в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ с соответствующим решением американского лидера.

Отмечается, что Трамп приказал прекратить финансирование миротворческой деятельности в иностранных государствах, общая сумма которой составляет порядка 390 млн долларов.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания The Post, что Дональд Трамп намерен отменить одобренный пакет на почти пять млрд долларов, выделенный Конгрессом США на иностранную помощь и миротворческие операции в рамках процедуры об отмене части решения. При этом издание отмечает, что данный юридический спорный маневр не применялся уже 48 лет, но даже это не остановило Трампа.

