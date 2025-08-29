Трамп приказал остановить финансирование миротворческой деятельности в мире

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания The Post, что Дональд Трамп намерен отменить одобренный пакет на почти пять млрд долларов, выделенный Конгрессом США на иностранную помощь и миротворческие операции в рамках процедуры об отмене части решения. При этом издание отмечает, что данный юридический спорный маневр не применялся уже 48 лет, но даже это не остановило Трампа.