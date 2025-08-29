Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны завершило создание системы единого воинского учета

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министерство обороны РФ завершило создание государственной системы единого воинского учета, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

Источник: © РИА Новости

На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны.

«Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения “Алушта”, — сказал Белоусов.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше