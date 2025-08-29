Минобороны завершило создание системы единого воинского учета

На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны.
«Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения “Алушта”, — сказал Белоусов.
