Рябков: Россия стремится не позволить сорвать то, что достигнуто в Анкоридже

Замруководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что Киев и некоторые европейские столицы проводят «саботаж» договоренностей, достигнутых в ходе саммита Россия-США в Анкоридже.

Замруководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что Киев и некоторые европейские столицы проводят «саботаж» договоренностей, достигнутых в ходе саммита Россия-США в Анкоридже. Россия, по словам Рябкова, стремится не позволить противникам урегулирования сорвать то, что было достигнуто в ходе переговоров.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В ходе переговоров он созванивался с Путиным. Трамп говорил, что в ходе телефонного разговора обсуждалась возможность встречи российского президента с Зеленским.

Токаев заявил о необходимости ядерного разоружения

