Создание системы единого воинского учета завершено

Руководитель Минобороны России Андрей Белоусов сказал, что в 2025 году российское оборонное ведомство завершило создание системы единого воинского учета.

Белоусов в ходе заседания коллегии МО РФ рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны.

Министр заявил о мерах по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».

