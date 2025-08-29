Создание системы единого воинского учета завершено

Руководитель Минобороны России Андрей Белоусов сказал, что в 2025 году российское оборонное ведомство завершило создание системы единого воинского учета.
Белоусов в ходе заседания коллегии МО РФ рассказал о создании единой цифровой среды Минобороны.
Министр заявил о мерах по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».
