Минобороны увеличило план набора на службу по контракту

План набора военнослужащих на службу по контракту на 2025 год был увеличен, и его показатели успешно выполняются. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии военного ведомства.
Глава Минобороны подчеркнул, что комплектование войск остается ключевым фактором для обеспечения наступательных действий.
«Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно», — сказал министр.
Он уточнил, что в текущем году план набора был скорректирован в сторону увеличения, и ведомство справляется с поставленными задачами.
«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — добавил Андрей Белоусов.
