Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны увеличило план набора на службу по контракту

План набора военнослужащих на службу по контракту на 2025 год был увеличен, и его показатели успешно выполняются.

План набора военнослужащих на службу по контракту на 2025 год был увеличен, и его показатели успешно выполняются. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны подчеркнул, что комплектование войск остается ключевым фактором для обеспечения наступательных действий.

«Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно», — сказал министр.

Он уточнил, что в текущем году план набора был скорректирован в сторону увеличения, и ведомство справляется с поставленными задачами.

«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — добавил Андрей Белоусов.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше