В Беларуси запретили продавать медовуху от нескольких производителей. В чем причина?

В Беларуси запретили продавать фильтрованную медовуху Mr. X (вкусы Cherry&Lemon, Strawberry&Barberry), а также облепиховую медовуху «Огненный великан Сурт». Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.
Производителями напитков являются ООО «ЗАПИВ. КОМ» (Россия, д. Судниково) и ООО «Медоварня Традиции Предков» (Россия, г. Курск).
В ходе испытаний специалисты в названных напитках выявили наличие недопустимой пищевой добавки — консерванта сернистой кислоты (диоксида серы). Отмечается, что данная пищевая добавка может вызвать аллергические реакции, она также противопоказана при некоторых болезнях.