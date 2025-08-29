Трамп направил к берегам Венесуэлы тысячи солдат: что происходит

Соединённые Штаты направили к берегам Венесуэлы значительные военные силы, включая около десяти кораблей ВМС и тысячи военнослужащих, что может указывать на подготовку к свержению президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает издание Axios.
Уточняется, что официально заявленная цель операции — это борьба с наркокартелями, однако, по мнению издания, действия США больше напоминают подготовку к силовому захвату власти в Венесуэле.
К побережью Венесуэлы выдвинулись семь военных кораблей, включая три эсминца, оснащённых крылатыми ракетами «Томагавк», крейсер класса «Тикондерога» и ударную подводную лодку.
Согласно данным, в операции задействовано около 4,5 тысячи военнослужащих и порядка 2,2 тысячи морских пехотинцев.
Ранее США обратились к гражданам с просьбой помочь в поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон готов выплатить вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту главы государства.