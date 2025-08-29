Путин подписал указ об изменениях в структуре администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в структуре администрации главы государства. Соответствующее распоряжение российского лидера размещено на сайте опубликования правовых актов.
Отмечается, что подписанный Путиным указ включает в себя меры по оптимизации структуры администрации президента РФ. Как сообщается в документе, соответствующее распоряжение упраздняет управление президента РФ по по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
Также в рамках указа Путин образовал в составе администрации президента новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Распоряжение вступает в силу с даты подписания документа, то есть с 29 августа.
