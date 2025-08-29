Путин ввел изменения в структуру своей администрации

«Упразднить: а) Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами; б) Управление Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству», — говорится в указе. Вместо них будет создано Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.