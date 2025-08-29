FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине

«Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной… в рамках мирного урегулирования с Россией в ходе встречи с европейскими лидерами и… (Владимиром Зеленским — ред.)», — говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, европейские страны выступают против такой идеи, ранее подобный проект отверг Зеленский.
При этом неназванный чиновник из администрации Трампа опровергает сведения о дискуссиях, касающихся китайских миротворцев.
По утверждению издания, европейские чиновники сочли бы приемлемым, если бы миротворческие силы на Украину отправила Турция.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге 25 августа заявил, что сообщения в СМИ о якобы готовности Китая направить миротворческие силы на Украину не соответствуют действительности.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу «коалиции желающих», которая может включать многонациональные силы.