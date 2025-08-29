МИД призвал Японию отказаться от размещения ракет «Тифон» у границ России

Захарова заявила, что установка комплекса средней и меньшей дальности «Тифон» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 на базе ВС США «Ивакуни» в Японии рассматривается как дестабилизирующий шаг. По ее словам, это создает прямую угрозу безопасности России и подрывает региональную и глобальную стабильность.
«Что касается Японии, то мы видим, как официальный Токио последовательно проводит курс на ускоренную милитаризацию, в том числе наращивая учебно-тренировочную деятельность и военно-техническое сотрудничество с Вашингтоном», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Россия неоднократно предупреждала японскую сторону о неприемлемости «провокационной» военной активности у российских границ и предоставления территории для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности наземного базирования.
«Квалифицируем такие шаги как преднамеренно враждебные и игнорирующие национальные интересы Российской Федерации, вследствие чего будем вынуждены предпринимать необходимые компенсирующие военно-технические меры», — добавила Захарова.
В июле Россия направила посольству Японии «решительный протест» из-за участия японских военных в учениях США у российских границ. В МИДе подчеркнули, что, несмотря на официальную цель маневров о наращивании потенциала «сдерживания и реагирования» Вашингтона и Токио, звучали «прямые намеки» на то, что необходимость учений вызвана укреплением обороноспособности России.
В ведомстве заявили, что подобная деятельность недопустима, представляет угрозу безопасности страны и "вызовет адекватные контрмеры.
Учения Resolute Dragon 25, в рамках которых в Японии может быть размещена батарея «Тифон», запланированы на