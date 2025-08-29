МИД призвал Японию отказаться от размещения ракет «Тифон» у границ России

В июле Россия направила посольству Японии «решительный протест» из-за участия японских военных в учениях США у российских границ. В МИДе подчеркнули, что, несмотря на официальную цель маневров о наращивании потенциала «сдерживания и реагирования» Вашингтона и Токио, звучали «прямые намеки» на то, что необходимость учений вызвана укреплением обороноспособности России.