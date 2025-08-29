Ричмонд
Кремль меняет кураторов: Путин реорганизовал два управления АП

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по дальнейшей оптимизации структуры Администрации Президента Российской Федерации», который вносит существенные изменения в ее структуру. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно указу, в составе Администрации Президента упраздняются два управления: Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и Управление по приграничному сотрудничеству.

Вместо них образовано одно новое ведомство — Управление Президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Руководителю Администрации Президента поручено в трехмесячный срок утвердить положение о новом Управлении и провести все необходимые организационно-штатные мероприятия.

Указом также установлено, что сотрудники упраздняемых подразделений с их согласия продолжат исполнение своих служебных обязанностей до завершения всех реорганизационных процедур. Ряд предыдущих указов, регламентировавших деятельность ликвидированных управлений, признаны утратившими силу.

