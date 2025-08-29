Иран отверг план «евротройки» по ядерной сделке

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран готов к честным переговорам по ядерной сделке, но не будет вести их под угрозами и отвергает план европейской «тройки» (Великобритания, Германия, Франция) из-за «нереалистичных предварительных условий». Вместо этого он поддержал предложение России и Китая о коротком техническом продлении резолюции 2231 СБ ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Глава МИД Ирана предостерег «евротройку» от попыток восстановить санкции СБ ООН.
«Они требуют условий, которые должны быть результатом переговоров, а не их отправной точкой», — сказал Иравани в ходе выступления перед журналистами в штаб-квартире ООН. Дипломат подчеркнул, что Иран «никогда не поддастся» тактике давления, которая, по его словам, призвана «навязывать и диктовать», а не решать проблемы.
В качестве конструктивной альтернативы постпред Ирана поддержал предложение России и Китая. «Мы поддерживаем предоставление дипломатии большего времени для достижения нового понимания и новой сделки. Предложение России и Китая о коротком техническом продлении резолюции 2231 является практическим шагом в этом направлении», — подчеркнул Иравани.
Он также назвал решение европейских стран «безрассудным» и «провокационной эскалацией», которая подрывает сотрудничество Ирана с МАГАТЭ и ставит под угрозу международный мир и безопасность.
В четверг, 28 августа, Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback. При этом страны «евротройки» заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции 2231 СБ ООН, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.
Иран и группа международных посредников в составе Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот договор ознаменовал окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны обвинили Тегеран в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году во время своего первого срока.
Предыдущий глава американской администрации Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в ядерную сделку. Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция с апреля 2021 года вели переговоры с Ираном о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, но они завершились безрезультатно. -0-