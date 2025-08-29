Иран отверг план «евротройки» по ядерной сделке

«Они требуют условий, которые должны быть результатом переговоров, а не их отправной точкой», — сказал Иравани в ходе выступления перед журналистами в штаб-квартире ООН. Дипломат подчеркнул, что Иран «никогда не поддастся» тактике давления, которая, по его словам, призвана «навязывать и диктовать», а не решать проблемы.