Москва усиленно старается сохранить достигнутое на Аляске понимание между РФ и США

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг неё сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача. Что будет дальше? Это вопрос отдельный», — заявил Рябков.
Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три». При этом, после саммита в Вашингтоне 18 августа Дональд Трамп объявил о подготовке встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Позже он подтвердил, что работа над этим идёт активно.