МИД России призвал Японию пересмотреть решение по размещению американских «Тифонов»

«Рассматриваем это как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала РСМД наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира», — написала Захарова.
В связи с этим Россия призвала правительство Японии пересмотреть решение о размещении комплекса, предупредив о возможных компенсирующих военно-технических мерах в ответ на этот шаг.
Ранее зарубежные СМИ сообщили о планах Вашингтона разместить на американской военной базе в Японии батарею наземного комплекса «Тифон», который может запускать ракеты средней и меньшей дальности. Это предполагается сделать в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25, запланированных на период с 11 по 25 сентября.
Ранее Госдеп США одобрил продажу Киеву ракет ERAM на 825 миллионов долларов. Отмечается, что киевский режим запросил до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех.