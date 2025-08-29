Ричмонд
Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине

Рябков назвал первоочередную задачу России.

Россия работает над тем, чтобы не допустить срыва противниками урегулирования на Украине договоренностей, достигнутых между РФ и США в Анкоридже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже», — заявил Рябков. Его слова передает ТАСС.

По его словам, защита этих договоренностей является приоритетом для российской стороны, чтобы не допустить эскалации конфликта. Отвечая на вопрос о возможном визите Трампа в Москву, дипломат отметил, что этот вопрос требует отдельного рассмотрения и дальнейших обсуждений.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры проходили в ограниченном составе, по три представителя с каждой стороны, и продолжались почти три часа. В российскую делегацию входили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Соединенные Штаты представляли государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

