Путин создал в АП РФ Управление по стратегическому партнерству

В администрации президента Российской Федерации произошли изменения. Владимир Путин учредил новое подразделение, ответственное за стратегическое партнерство и сотрудничество. Соответствующий указ, «О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента РФ», начнет действовать с 29 августа.
В то же время были упразднены два других управления в структуре администрации: управление по межрегиональным и культурным связям с иностранными государствами и управление по приграничному сотрудничеству.
Главе администрации президента поручено реализовать необходимые организационные изменения в течение трех месяцев.
Указ, как указано в официальном документе, был подписан с целью повышения эффективности работы администрации президента РФ.
Ранее российский лидер подписал закон, расширяющий список оснований для лишения гражданства.