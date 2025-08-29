Ричмонд
Путин создал в АП РФ Управление по стратегическому партнерству

Указ, «О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента РФ», начнет действовать с 29 августа.

Источник: Аргументы и факты

В администрации президента Российской Федерации произошли изменения. Владимир Путин учредил новое подразделение, ответственное за стратегическое партнерство и сотрудничество. Соответствующий указ, «О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента РФ», начнет действовать с 29 августа.

В то же время были упразднены два других управления в структуре администрации: управление по межрегиональным и культурным связям с иностранными государствами и управление по приграничному сотрудничеству.

Главе администрации президента поручено реализовать необходимые организационные изменения в течение трех месяцев.

Указ, как указано в официальном документе, был подписан с целью повышения эффективности работы администрации президента РФ.

Ранее российский лидер подписал закон, расширяющий список оснований для лишения гражданства.