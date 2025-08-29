Ричмонд
В Минске водитель на арендованной машине въехал в столб, погибла женщина

29 августа, 46-летний мужчина, управляя арендованным авто, двигался вблизи дома № 11 по улице Щемелева в Минске. Затем он внезапно выехал за пределы проезжей части, врезавшись в осветительную опору.

В Минске водитель, управлявший каршеринговой машиной, въехал в столб, погибла пассажирка, сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.

В машине на момент ДТП находились два пассажира. 42-летняя супруга водителя погибла на месте, 17-летняя дочь с различными травмами доставлена в медицинское учреждение. Отмечается, что водитель не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.