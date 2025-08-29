Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico узнала о намерении США провести технические переговоры РФ и Украины

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы перед возможным трехсторонним саммитом по украинскому урегулированию провести технические консультации между представителями России и Украины. Об этом в пятницу, 29 августа, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

Источник: РИА "Новости"

Для обсуждения данной темы спецпосланник президента США Стивен Уиткофф запланировал встречу на пятницу в Нью-Йорке с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«В пятницу он встретится в Нью-Йорке с Ермаком в рамках усилий по организации встречи России и Украины для проведения технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом», — говорится в статье.

Один из источников газеты, занимающий высокий пост в Белом доме, заявил, что переговоры на более низком уровне между официальными лицами Москвы и Киева, в случае их проведения, будут касаться обсуждения территорий, гарантий безопасности и других вопросов. Кроме того, такая встреча заложит основу для встречи на более высоком уровне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 августа сообщил, что президент России Владимир Путин готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, в случае если все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 августа уточнил, что Путин не исключает возможности провести встречу с Зеленским, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, с тем чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше