Politico узнала о намерении США провести технические переговоры РФ и Украины

Один из источников газеты, занимающий высокий пост в Белом доме, заявил, что переговоры на более низком уровне между официальными лицами Москвы и Киева, в случае их проведения, будут касаться обсуждения территорий, гарантий безопасности и других вопросов. Кроме того, такая встреча заложит основу для встречи на более высоком уровне.