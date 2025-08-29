Politico узнала о намерении США провести технические переговоры РФ и Украины

Для обсуждения данной темы спецпосланник президента США Стивен Уиткофф запланировал встречу на пятницу в Нью-Йорке с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
«В пятницу он встретится в Нью-Йорке с Ермаком в рамках усилий по организации встречи России и Украины для проведения технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом», — говорится в статье.
Один из источников газеты, занимающий высокий пост в Белом доме, заявил, что переговоры на более низком уровне между официальными лицами Москвы и Киева, в случае их проведения, будут касаться обсуждения территорий, гарантий безопасности и других вопросов. Кроме того, такая встреча заложит основу для встречи на более высоком уровне.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 августа сообщил, что президент России Владимир Путин готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, в случае если все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 августа уточнил, что Путин не исключает возможности провести встречу с Зеленским, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, с тем чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне.