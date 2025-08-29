Трамп предложил ввести на Украину китайских миротворцев

Президент США Дональд Трамп выдвинул сенсационное предложение о размещении на Украине китайского миротворческого контингента — идею, впервые озвученную Москвой. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет газета Financial Times. Белый дом уже успел выступить с опровержением, заявив, что президент не делал подобных комментариев.