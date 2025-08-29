Трамп предложил ввести на Украину китайских миротворцев

Президент США Дональд Трамп выдвинул сенсационное предложение о размещении на Украине китайского миротворческого контингента — идею, впервые озвученную Москвой. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет газета Financial Times. Белый дом уже успел выступить с опровержением, заявив, что президент не делал подобных комментариев.
Трамп, как отмечается в публикации, на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским предложил пригласить Китай для предоставления миротворцев, которые бы осуществляли мониторинг в «нейтральной зоне» в рамках мирного урегулирования с Россией.
«Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной… в рамках мирного урегулирования с Россией», — приводит издание слова своего источника.
Как отмечает газета, эта идея была немедленно отвергнута. Европейские страны выступили категорически против такого плана, а сам Владимир Зеленский, как сообщается, уже отвергал подобный проект ранее.
По утверждению FT, в качестве приемлемого варианта европейские чиновники рассматривали бы отправку миротворческих сил из Турции.
Ситуация выглядит еще более противоречивой на фоне недавнего заявления самого Пекина. Еще 25 августа официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что сообщения в СМИ о якобы готовности Китая направить миротворческие силы на Украину не соответствуют действительности.