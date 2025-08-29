Турция закрыла воздушное пространство и порты для Израиля

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о закрытии воздушного пространства страны для израильских воздушных судов и о запрете на заход турецких кораблей в израильские порты.
«Мы полностью прекратили торговлю с Израилем, не разрешаем турецким судам заходить в израильские порты. Мы не разрешаем израильским самолетам входить в наше воздушное пространство», — заявил Фидан во время экстренного заседания турецкого парламента, посвященного ситуации в секторе Газа.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что Израиль создает препятствия для доставки гуманитарной помощи в Газу, «используя голод в качестве оружия». «Израиль продолжает проведение государственного терроризма. Геноцид в Газе усугубляется», — подчеркнул Фидан.
При этом дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что гражданские самолеты, выполняющие регулярные рейсы, продолжают летать через воздушное пространство Турции.
«Воздушное пространство закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных рейсов Израиля. При этом, небо открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, гражданские регулярные рейсы продолжаются», — сказал источник.
Ранее турецкие власти информировали о полном прекращении торговых операций с Израилем, которое вступило в силу в мае 2024 года.