Турция закрыла воздушное пространство и порты для Израиля

Закрытие неба Турции для самолетов в Израиль не коснется гражданских рейсов.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о закрытии воздушного пространства страны для израильских воздушных судов и о запрете на заход турецких кораблей в израильские порты.

«Мы полностью прекратили торговлю с Израилем, не разрешаем турецким судам заходить в израильские порты. Мы не разрешаем израильским самолетам входить в наше воздушное пространство», — заявил Фидан во время экстренного заседания турецкого парламента, посвященного ситуации в секторе Газа.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что Израиль создает препятствия для доставки гуманитарной помощи в Газу, «используя голод в качестве оружия». «Израиль продолжает проведение государственного терроризма. Геноцид в Газе усугубляется», — подчеркнул Фидан.

При этом дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что гражданские самолеты, выполняющие регулярные рейсы, продолжают летать через воздушное пространство Турции.

«Воздушное пространство закрыто для всех самолетов, перевозящих оружие, и для официальных рейсов Израиля. При этом, небо открыто для регулярных гражданских рейсов третьих стран, гражданские регулярные рейсы продолжаются», — сказал источник.

Ранее турецкие власти информировали о полном прекращении торговых операций с Израилем, которое вступило в силу в мае 2024 года.