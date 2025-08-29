Турция закрыла воздушное пространство и порты для Израиля

«Мы полностью прекратили торговлю с Израилем, не разрешаем турецким судам заходить в израильские порты. Мы не разрешаем израильским самолетам входить в наше воздушное пространство», — заявил Фидан во время экстренного заседания турецкого парламента, посвященного ситуации в секторе Газа.