Турция потребовала приостановить членство Израиля в ООН из-за Газы

«Мы призываем приостановить членство Израиля в ООН и международных организациях, пока его правительство не откажется от политики геноцида», — указано в документе, подписанном спикером парламента Нумана Куртулмуша.
Парламент также обратился к законодательным органам других стран с призывом прекратить военные и торговые отношения с Израилем и предпринять действия по срыву эмбарго в отношении Палестины.
Напомним, что ООН официально признала ситуацию в Газе катастрофической. К концу сентября более 640 тысяч жителей анклава могут столкнуться с полным отсутствием продовольственной безопасности, что означает реальную угрозу массового голода для населения. 23 августа Минздрав сектора Газы сообщил о новых жертвах голода в заблокированном анклаве — всего за сутки там умерли сразу восемь человек. Общее количество погибших от истощения возросло до 281, в это число входят 114 детей.