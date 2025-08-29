Ричмонд
Турция потребовала приостановить членство Израиля в ООН из-за Газы

Турецкий парламент призвал приостановить членство Израиля в ООН из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщается в резолюции, принятой единогласно на внеочередном заседании.

Источник: Life.ru

«Мы призываем приостановить членство Израиля в ООН и международных организациях, пока его правительство не откажется от политики геноцида», — указано в документе, подписанном спикером парламента Нумана Куртулмуша.

Парламент также обратился к законодательным органам других стран с призывом прекратить военные и торговые отношения с Израилем и предпринять действия по срыву эмбарго в отношении Палестины.

Напомним, что ООН официально признала ситуацию в Газе катастрофической. К концу сентября более 640 тысяч жителей анклава могут столкнуться с полным отсутствием продовольственной безопасности, что означает реальную угрозу массового голода для населения. 23 августа Минздрав сектора Газы сообщил о новых жертвах голода в заблокированном анклаве — всего за сутки там умерли сразу восемь человек. Общее количество погибших от истощения возросло до 281, в это число входят 114 детей.

