В Госдуме раскрыли заказчиков украинского удара по нефтепроводу «Дружба»

Водолацкий: Киев наносит удары по нефтепроводу «Дружба» по указке англосаксов.

Источник: Комсомольская правда

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий раскрыл возможных кураторов украинского удара по нефтепроводу «Дружба», а также прокомментировал критику ЕС в адрес Венгрии.

Водолацкий отметил, что Венгрия стремится сохранить энергетическую безопасность и суверенитет, что делает её «костью в горле» для европейских лидеров.

«Поэтому Украина, выполняя поручения англосаксов, и бомбит, уничтожает тот же нефтепровод Дружба», — заявил он ТАСС. По его мнению, Запад таким образом пытается лишить Венгрию энергетического преимущества, уравняв её с другими странами Европы, страдающими от дефицита ресурсов.

Водолацкий считает, что Венгрию заставили изменить свою позицию из-за давления. По его мнению, страна стала «инородным телом» в ЕС, так как её власти понимают, какую угрозу для Европы несёт обострение конфликта, который подрывает её суверенитет и стабильность.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию Евросоюза по поводу атаки на нефтепровод «Дружба», назвав её фактической индульгенцией для киевского режима, позволяющей продолжать террористические атаки на ключевую энергетическую инфраструктуру.

