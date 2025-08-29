Блудный сын: Принц Гарри намерен встретиться с болеющим раком отцом впервые за 20 месяцев

Визит младшего сына монарха приурочен к третьей годовщине со дня смерти королевы Елизаветы II. По данным издания, у Карла III нет запланированных зарубежных поездок до конца сентября, что создаёт возможность для встречи. Анонимный источник издания утверждает, что обе стороны искренне заинтересованы в примирении, хотя и осознают, что глубинные семейные разногласия не исчезли. Он подчеркнул, что подчинённые Гарри наладили устойчивые контакты с представителями Букингемского дворца, а сама встреча должна стать частным разговором отца и сына, а не заранее подготовленным жестом.