Израиль уничтожил главу палестинской ячейки ИГ* в Газе

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала главу палестинской ячейки «Исламского государства»* (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) в секторе Газа.
ЦАХАЛ сказал, что ликвидирован был Абу Зубайда.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
*Организация признана террористической и запрещена в России.