Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ: в Киеве был поражен объект ВПК у Британского совета

Российские военные в Киеве нанесли удар по объекту украинского военно-промышленного комплекса, который находился в непосредственной близости от здания Британского совета (организация признана нежелательной в России).

Российские военные в Киеве нанесли удар по объекту украинского военно-промышленного комплекса, который находился в непосредственной близости от здания Британского совета (организация признана нежелательной в России). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, цель была военной, а ее расположение рядом с гражданским объектом — не случайность.

«Я со своей стороны напомню британцам, что военные наносят тщательно выверенные и высокоточные удары только по военным целям… Должен сказать, что один из таких объектов украинского военно-промышленного комплекса находится в непосредственной близости от здания Британского совета. Буквально через улицу. Насколько я понимаю отсюда, он был успешно поражен», — сказал Келин.

Это заявление стало ответом на обвинения европейских чиновников, которые прозвучали накануне. Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила удар, заявив, что в результате атаки было повреждено здание представительства ЕС в Киеве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также заявляла, что российские военные наносят удары только по военным объектам.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше