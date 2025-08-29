Уиткофф стал пользоваться на встречах услугами переводчика Госдепа

После критики за привлечение российских переводчиков на встречах в Москве, спецпосланник президента США Стив Уиткофф теперь прибегает к помощи экспертов из Госдепартамента. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на заявление представителя администрации.
Данное изменение произошло после обнародования расследования, утверждавшего, что Уиткофф, предположительно, пренебрег правилами безопасности, используя российских переводчиков во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
«После того как он подвергся критике за использование услуг переводчика Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента», — сообщает издание.
Ранее сообщалось, что Уиткофф нарушил дипломатический протокол на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, явившись на нее без стенографиста из Госдепартамента.