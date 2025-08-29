Ричмонд
Уиткофф стал пользоваться на встречах услугами переводчика Госдепа

Политик сменил переводчика после критики в свой адрес.

Источник: Аргументы и факты

После критики за привлечение российских переводчиков на встречах в Москве, спецпосланник президента США Стив Уиткофф теперь прибегает к помощи экспертов из Госдепартамента. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на заявление представителя администрации.

Данное изменение произошло после обнародования расследования, утверждавшего, что Уиткофф, предположительно, пренебрег правилами безопасности, используя российских переводчиков во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«После того как он подвергся критике за использование услуг переводчика Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Уиткофф нарушил дипломатический протокол на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, явившись на нее без стенографиста из Госдепартамента.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше