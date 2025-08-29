Вызов посла произошел после появления в СМИ сообщений о повреждении здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов 28 августа. «Прозвучавшие в ходе встречи обвинения в адрес России были отведены как беспочвенные, необоснованные и искажающие действительность», — отметил в интервью ТАСС посол РФ.
В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно данной информации говорится, что Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а ущерб гражданской инфраструктуре «является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ».
По словам Захаровой, шумиха, поднятая официальными представителями ЕС и околоеэсовскими СМИ относительно якобы российских атак на гражданские объекты, резко контрастирует с отсутствием реакции руководства Евросоюза и его стран-членов на систематические целенаправленные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и террористические акты киевского режима на территории Российской Федерации, сопровождаемые жертвами среди мирного населения.