МИД Румынии вызвал российского посла после ударов по военным объектам ВСУ

Вызов посла произошел после появления в СМИ сообщений о повреждении здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов 28 августа. «Прозвучавшие в ходе встречи обвинения в адрес России были отведены как беспочвенные, необоснованные и искажающие действительность», — отметил в интервью ТАСС посол РФ.