Опасные сиропы. Госстандарт пополнил реестр запрещенной продукции.
В Беларуси запретили продавать сиропы российского производителя ООО «Вкусная жизнь» (вкусы «Вишня», «Глинтвейн», «Bubble gum», «Мята», «Желтая дыня»), следует из реестра опасной продукции.
Поставщиком данной продукции на территории Беларуси является частное предприятие «РЭЙВБЕЛ» (г. Барановичи).
Специалисты в ходе проверки выявили в составе продукции превышение максимально допустимого уровня сразу нескольких консервантов — речь идет о сорбиновой кислоте в комбинации с бензойной кислотой. Кроме того, производитель не указал в маркировке информацию о наличии определенных синтетических красителей.
Среди других нарушений — отсутствие на продукции предупреждающей надписи: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».