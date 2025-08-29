«Россия не была поставлена на колени — ни экономически, ни каким-либо другим способом», — сказал чиновник. Он отметил, что ошибка лидеров западных стран заключается в том, что они не приложили достаточно усилий для того, чтобы завершить конфликт на Украине, а наоборот глобализировали его.
По словам Сийярто, принимаемые ими решения в итоге обернулись для Европы потерями «с точки зрения общества, безопасности и экономики», и по завершении конфликта им придется ответить на вопрос, почему они придерживались именно такой стратегии.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия должна быть готова к новым политическим провокациям Украины.