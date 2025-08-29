В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами из-за вето Навроцкого на помощь беженцам

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская полиция задержала проживающего в Польше гражданина Украины, который опубликовал в Tik-Tok видео с угрозой поджечь дома поляков в случае прекращения социальной помощи для украинских беженцев. Об этом сообщает ТАСС.
«Несколько часов спустя публикации видео в интернете варшавская полиция задержала гражданина Украины, угрожавшего поджогами», — написал глава польского МВД Марчин Кервиньский в соцсети X. Министр добавил, что полиция направит в погранслужбу запрос на депортацию злоумышленника, которым оказался 40-летний строитель из Украины.
В пятницу, 29 августа, мужчина опубликовал видеозапись, на которой он говорит, что «будут гореть дома», если польские власти прекратят выплату украинцам пособия на детей.
25 августа Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи для украинских беженцев, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев. -0-