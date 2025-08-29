В Польше задержали украинца, угрожавшего поджогами из-за вето Навроцкого на помощь беженцам

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская полиция задержала проживающего в Польше гражданина Украины, который опубликовал в Tik-Tok видео с угрозой поджечь дома поляков в случае прекращения социальной помощи для украинских беженцев. Об этом сообщает ТАСС.